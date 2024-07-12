تفاصيل حفل تقديم مبابي لاعب ريال مدريد الجديد

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كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل حفل تقديم الفرنسي كيليان مبابي المنتظر، لاعبا جديدا لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

وأعلن ريال مدريد عن تقديم مبابي لاعبا جديدا للفريق، الثلاثاء القادم في 16 يوليو، في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

ويأتي ذلك بعد إعلان النادي في شهر يونيو الماضي، التوصل لاتفاق للتعاقد مع مبابي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يريد أن يكون ذلك الحفل تاريخيا، حيث تمت دعوة اللاعبين السابقين وغيرهم من مشجعي ريال مدريد اللامعين.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يستعد لذلك اليوم، باستخدام عدد من عوامل الجذب المتمثلة في بعض الألعاب النارية واستغلال لوحة الفيديو الجديدة بالاستاد بزاوية 360 درجة.

وذكرت الشبكة أن ريال مدريد يريد أن يحذو حذو ما فعلوه في حفل تقديم كريستيانو رونالدو قبل 15 عاما، حيث سيتم أخذ بعض الأمثلة مما حدث في الحفل عام 2009 وتكييفها مع الحاضر مع تصحيح بعض الأخطاء أيضا.

على سبيل المثال، سيتمكن أعضاء النادي من الوصول إلى الحفل قبل أي شخص آخر، ثم الأشخاص الذين يحملون بطاقة مدريد، ثم المشجعين العاديين، على أن يكون دخول الحفل مجانيا للجميع.

وأوضح التقرير أنه تمت دعوة عدد من الشخصيات البارزة، منهم الفرنسي زين الدين زيدان لاعب ومدرب الفريق سابقا، إضافة لشخصيات أخرى.

كما تم اختيار ذلك الوقت بحسب الشبكة، بعناية من قبل فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حيث يريد أن يكون العرض مليئا بتواجد الأطفال، كما أن مبابي سيقوم بدوره أيضا في ذلك الأمر بدعوة عدد من مؤسسته الخيرية لمرافقته ومشاهدة ذلك الحفل أيضا.