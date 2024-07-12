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يامال على رادار سان جيرمان.. عرض مغري لخطف اللاعب "المعجزة"

12
JULY
2024
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يسعى جاهدا لضم النجم الصاعد لامين يامال من برشلونة، ويستعد لدفع مبلغ ضخم قد يصل إلى 300 مليون يورو لإتمام الصفقة
 
وعلى الرغم من أن برشلونة يرفض التفريط في موهبته الشابة، إلا أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني قد تجعله يدرس العرض المغري من باريس سان جيرمان.
 
ويعتبر يامال، الذي سيبلغ 17 عامًا السبت المقبل، أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، وقد لفت الأنظار بأدائه المتميز مع برشلونة.
 
ويأمل باريس سان جيرمان في ضم يامال لتدعيم صفوفه الهجومية، خاصة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في مركز الجناح الأيمن.
 
وقدم يامال عرضا باهرا في بطولة كأس أوروبا المقامة في ألمانيا، حيث اعتبره النقاد النجم الأبرز في البطولة، وخاصة بعد الأداء الاستثنائي في مباراة نصف النهائي أمام فرنسا.
 
وقاد يامال منتخب بلاده لنهائي يورو 2024، بهدف رائع قد يكون الأجمل في البطولة، في مرمى فرنسا، في مباراة انتهت بنتيجة 2-1 لصالح "لا روخا".
 
سيرة ذاتية
 
لامين يامال كما يسميه الإسبان أو أمين جمال مثل ما يلقبه المغاربة هو من مواليد سنة 2007 في مدينة برشلونة، من أب مغربي الأصل وأم تتحدر من غينيا الاستوائية.
 
في سن الخامسة من عمره التحق الشاب بأكاديمية "لا ماسيا" التابعة لنادي برشلونة، حيث تمكن من صقل موهبته وأبان عن إمكانيات كبيرة في سن مبكرة، وتم اختياره للصعود إلى الفريق الأول مع بداية الموسم الحالي.
 
يعتبر أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني الممتاز، وأصغر لاعب ساهم في صناعة هدف في عمر 16 عاما فقط.
 
لعب نجم برشلونة الصاعد ضمن صفوف منتخب إسبانيا لأقل من 19 سنة، وسبق له أن تدرج في الفئات الصغرى تحت سن (15 و16 و17 سنة).
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