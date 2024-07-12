بالفيديو.. شرطي يطلق النار على لاعب في الملعب

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في مشهد غير مسبوق في ملاعب كرة القدم، رغم العنف الذي يشوب الملاعب في كثير من أنحاء العالم، أطلق شرطي النار على ساق أحد اللاعبين.

وقعت هذه الحادثة الغريبة في مباراة جمعت نادي غريميو أنابوليس وسينترو أويستي بدوري الدرجة الثانية البرازيلي بكرة القدم، ضمن الجولة الـ12، أمس الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو رجل أمن يحمل بندقية، وشوهد وهو يطلق رصاصة مطاطية، دون سابق إنذار، على حارس مرمى غريميو أنابوليس، رامون سوزا، الذي أصيب في ساقه.

وحدثت عملية إطلاق الرصاصة المطاطية على حارس مرمى غريميو بينما سادت أجواء ارتباك في المباراة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة، حيث كان اللاعبون يتجادلون على خط التماس.

وشوهد حارس المرمى المصاب وهو يصرخ من الألم ويعرج مبتعدا على المشهد.

وفي فيديو آخر، شوهد اللاعب على الأرض بينما يقوم الفريق الطبي بمعالجته، ويقدم الإسعافات الأولية للاعب المصاب، الذي لم تشكل الإصابة خطرا على حياته.

وكانت المباراة، التي جرت يوم 10 يوليو، انتهت بخسارة فريق غريميو أمام سينترو أويستي بهدف لهدفين.

وقال النادي في حسابه على إنستغرام، إنه شهد حدثا مثيرا للاشمئزاز بعد أن أصيب حارس مرماه برصاصة (مطاطية) أطلقها عليه رجل أمن في ملعب جوناس دوارتي.

وأضاف "إنه عمل مروع وغير جدير بالثقة وإجرامي من جانب شخص يجب أن يوفر الأمن والسلامة للأشخاص الموجودين في ملعب جوناس دوارتي.. لقد تميز يوم 10 يوليو باعتداء عنيف ومروع ضد أحد لاعبينا"، مضيفا "أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة حتى تتم معاقبة الطرف المسؤول وتسود العدالة، وحتى لا تمر هذه الجريمة الإجرامية دون عقاب".