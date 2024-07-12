living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. شرطي يطلق النار على لاعب في الملعب

12
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في مشهد غير مسبوق في ملاعب كرة القدم، رغم العنف الذي يشوب الملاعب في كثير من أنحاء العالم، أطلق شرطي النار على ساق أحد اللاعبين.
 
وقعت هذه الحادثة الغريبة في مباراة جمعت نادي غريميو أنابوليس وسينترو أويستي بدوري الدرجة الثانية البرازيلي بكرة القدم، ضمن الجولة الـ12، أمس الأربعاء.
 
وأظهر مقطع فيديو رجل أمن يحمل بندقية، وشوهد وهو يطلق رصاصة مطاطية، دون سابق إنذار، على حارس مرمى غريميو أنابوليس، رامون سوزا، الذي أصيب في ساقه.
 
وحدثت عملية إطلاق الرصاصة المطاطية على حارس مرمى غريميو بينما سادت أجواء ارتباك في المباراة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة، حيث كان اللاعبون يتجادلون على خط التماس.
 
 وشوهد حارس المرمى المصاب وهو يصرخ من الألم ويعرج مبتعدا على المشهد.
 
وفي فيديو آخر، شوهد اللاعب على الأرض بينما يقوم الفريق الطبي بمعالجته، ويقدم الإسعافات الأولية للاعب المصاب، الذي لم تشكل الإصابة خطرا على حياته.
 
وكانت المباراة، التي جرت يوم 10 يوليو، انتهت بخسارة فريق غريميو أمام سينترو أويستي بهدف لهدفين.
 
 وقال النادي في حسابه على إنستغرام، إنه شهد حدثا مثيرا للاشمئزاز بعد أن أصيب حارس مرماه برصاصة (مطاطية) أطلقها عليه رجل أمن في ملعب جوناس دوارتي.
 
وأضاف "إنه عمل مروع وغير جدير بالثقة وإجرامي من جانب شخص يجب أن يوفر الأمن والسلامة للأشخاص الموجودين في ملعب جوناس دوارتي.. لقد تميز يوم 10 يوليو باعتداء عنيف ومروع ضد أحد لاعبينا"، مضيفا "أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة حتى تتم معاقبة الطرف المسؤول وتسود العدالة، وحتى لا تمر هذه الجريمة الإجرامية دون عقاب".
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   