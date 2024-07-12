living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة مفاوضات منتخب مصر مع رينار

12
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فجر موقع "فوت ميركاتو" مفاجأة مدوية، مفادها أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قدم عرضا للتعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار لتدريب المنتخب الوطني.
 
وأكد موقع فوت ميركاتو، عبر عدد من صحفييه المختصين بالانتقالات، أن الاتحاد المصري قدم عرضا للتوقيع مع رينار، بالإضافة إلى اتحاد نيجيريا لكرة القدم.
 
وقال الموقع إن العرض المصري والنيجيري بلغ 2 مليون يورو سنويا لرينار.
 
ولكن بعد الأنباء، أكد الاتحاد المصري أن خبر التفاوض مع رينار "قديم"، وإنه متمسك بالمرب الوطني حسام حسن.
 
وقال اتحاد الكرة في بيان مقتضب: "ما نشر بأحد المواقع الفرنسية عن مفاوضاتنا مع رينارد يقصد به التفاوض القديم قبل تولي الكابتن حسام حسن مسؤولية منتخب مصر".
 
وأكد البيان: "لم نتفاوض مجددا مع أحد ونحترم تعاقدتنا مع الجهاز الفني الحالي بقيادة التوأم".
 
ويدرب رينار حاليا منتخب فرنسا للسيدات، ولكنه سيترك تدريب منتخب السيدات بعد نهاية أولمبياد باريس في أغسطس المقبل.
 
وتألق رينار مع منتخبات إفريقية وعربية عدة، حيث حقق كأس أمم إفريقيا لمنتخب زامبيا في 2012 ولمنتخب كوت ديفوار عام 2015، كما قاد المغرب لمونديال 2018، والسعودية لمونديال 2022.
 
وتم تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، بعد الإخفاق الأخير في بطولة أمم أفريقيا 2023.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   