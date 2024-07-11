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ريال مدريد يُقدّم نجمه كيليان مبابي الثلاثاء المقبل

11
JULY
2024
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من المنتظر أن يقدّم ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، نجمه الجديد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الثلاثاء المقبل في 16 يوليو على ملعب سانتياغو برنابيو، وفقاً لما أعلنه النادي اليوم الأربعاء.
 
وسيستقبل فلورنتينو بيريز رئيس النادي، الوافد الجديد في حفل التوقيع الرسميّ الذي سيربط مبابي مع نادي العاصمة للمواسم الخمسة المقبلة، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
 
وسيرتدي مبابي القميص رقم 9 في الموسم المقبل وفقاً للنادي، وهو الرقم الذي ارتداه أخيراً مواطنه كريم بنزيمة، المنتقل في الموسم الماضي إلى الاتحاد السعودي.
 
وكان مبابي، البالغ من العمر 25 عاماً، أعلن رحيله عن نادي باريس سان جرمان الفرنسي في العاشر من مايو الماضي، بعد 7 سنوات قضاها مدافعاً عن ألوانه ونجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخه، حيث سجل 256 هدفاً في 308 مباريات في مختلف المسابقات.
 
كذلك نجح مبابي في إحراز جميع الألقاب المحلية مع سان جرمان، لكنه فشل في قيادته إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا، حيث وصل معه إلى النهائي عام 2020 قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف دون مقابل.
 
ولم يُخفِ المهاجم الذي خرج مع منتخب بلاده من نصف نهائي كأس أوروبا 2024 على يد إسبانيا (1-2)، حبّه لريال مدريد الذي تُزيّن ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردّد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين لاسيّما من قبل الرئيس بيريس مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه، كما ذكرت فرانس برس.
 
وسيشكّل مبابي إلى جانب الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور ثلاثياً مرعباً في صفوف الفريق الملكي الذي أحرز بطولة إسبانيا الموسم الفائت بقيادة مدربه الفذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
 
 عقد مبابي مع الريال
 
وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن الخطوط العريضة للعقد محدّدة بالفعل وسيحصل مبابي بموجبها على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يُقدّر بنحو 15 مليون يورو صافي سنوياً، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين فينيسيوس وبيلينغهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيداً جداً عما كان يتقاضاه مع سان جرمان والمقدر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.
 
وسيكون انتقاله المجاني مصحوباً بمكافأة توقيع تزيد على 100 مليون يورو وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.
 
ويتوقّع ريال مدريد تعويض تكاليف هذه الصفقة المكلفة من خلال الفوائد الاقتصادية المتعددة التي سيجلبها اللاعب الفرنسي، مثل عقود الرعاية، ومبيعات القمصان، وتذاكر المباريات، وغيرها.
 
مبابي في السوشيال ميديا
 
يحظى مبابي بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي:
أدرج في قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2023 في مجلة تايمز الأميركية.
يشار إلى أن ريال مدريد سيبدأ موسمه في الدوري أمام مايوركا، في حين سينتظر الجمهور رؤية النجم الجديد يلعب على ملعب سانتياغو برنابيو أمام بلد الوليد الصاعد في المرحلة الثانية.
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