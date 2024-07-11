بهدف "قاتل".. إنجلترا إلى نهائي اليورو أمام إسبانيا

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الحلم الإنجليزي بتحقيق أول بطولة لكأس أوروبا اقترب مساء الأربعاء، بعد انتصار بطريقة دراماتيكية على هولندا، في نصف نهائي بطولة "يورو 2024".

وانتصر المنتخب الإنجليزي على نظيره الهولندي بنتيجة 2-1، في نصف نهائي كأس أوروبا على ملعب دورتموند، في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وافتتح نجم "الطواحين الهولندية" جافي سيمونز التسجيل في الدقيقة 7، قبل أن يعادل هداف إنجلترا التاريخي هاري كين النتيجة، بضربة جزاء في الدقيقة 18.

وظلت المباراة متقاربة في الشوط الثاني، حتى سجل المهاجم البديل أولي واتكنز "الهدف القاتل" في الدقيقة 91، ليقود الإنجليز نحو نهائي البطولة، وسط فرحة "هستيرية".

وسيخوض المنتخب الإنجليزي النهائي الثاني له على التوالي في البطولة، بعد خسارته في نهائي يورو 2020 أمام منتخب إيطاليا بركلات الترجيح.

وسيواجه منتخب إنجلترا نظيره الإسباني، في نهائي مرتقب بالعاصمة الألمانية برلين، مساء الأحد المقبل.

ولم يسبق لإنجلترا أن حققت لقب "اليورو" الذي استعصى عليها لـ60 عاما، وسيسعى الإنجليز للظفر باللقب أمام إسبانيا.