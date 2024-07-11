سخر من إسبانيا.. فيديو يامال بقميص المغرب يثير الغضب

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أثار فيديو لنجم منتخب إسبانيا لامين يامال، الجدل، حيث ظهر وهو يسخر من زملائه الإسبان، خلال مونديال 2022، بعد انتصار المغرب.

وانتصرت المغرب على إسبانيا وأقصتها من مونديال 2022 في قطر، وقتها كان يامال لاعبا ناشئا.

وانتشر في الأيام الأخيرة فيديو ليامال، وهو بين زملائه الإسبان، مرتديا قميص منتخب المغرب، ساخرا من خسارتهم أمام المغرب.

وارتدى يامال قميص منتخب المغرب، وقبل الشعار، بعد فوز المغرب على إسبانيا.

وأثار الفيديو غضب بعض الجماهير الإسبانية، حيث قال أحد الناشطين على منصة إكس: "يامال احتفل عندما خسرت إسبانيا أمام المغرب في كأس العالم، يجب طرد عائلة يامال من البلاد على الفور".

وقال ناشط اسمه ياسوجيرو: "إبراهيم دياز فضل تمثيل إسبانيا، لكن المنتخب فضل لامين يامال الذي سخر من زملائه الإسبان عندما أخرج المغرب إسبانيا من كأس العالم".

وكتب ألبرتو بوغيلاتو: "لاعبي كرة القدم المرتزقة لا يهتمون إلا بالمال.. هنا نرى لامين يامال عندما أطاح المغرب بإسبانيا في كأس العالم".

وكتبت فيكتوريا: "هنا لامين يامال يسخر عندما خسرت إسبانيا أمام المغرب في كأس العالم.. هل هو إسباني أم مغربي؟ الدم لا يمكن أن يتغير".

يذكر أن يامال يعتبر من أهم نجوم منتخب إسبانيا خلال بطولة "يورو 2024" الجارية حاليا، وخاض منتخب "لا روخا" إلى النهائي، الذي سيخوضه أمام إنجلترا الأحد المقبل.