رونالدو يفكر في الاعتزال الدولي

A + A -

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، ربما يفكر في عدم متابعة مشواره الدولي خلال الفترة المقبلة.

وودع منتخب البرتغال بطولة "يورو 2024" على يد منتخب فرنسا بركلات الترجيح في دور الثمانية، بينما لم يسجل "الدون" أي أهداف واكتفى بصناعة هدف وحيد.

ووفقا لشبكة "سي إن إن البرتغال" ونقلا عن المحلل البرتغالي روي سانتوس، فإن "الدون" يفكر في الاعتزال الدولي، ما يعني أنه قد لا يكون حاضرا رفقة منتخب بلاده الذي يخوض مباراة في دوري الأمم الأوروبية خلال شهرين.

وأضاف في تحليله أن رونالدو لا يشعر بارتياح للطريقة التي يعامل بها في المنتخب ما يدفعه للتفكير في إنهاء المسيرة الدولية الممتدة لأكثر من 20 عاما.

وألمح رونالدو سابقا إلى استمرار مشواره مع البرتغال إلى ما بعد يورو 2024، حيث يتطلع للمشاركة بكأس العالم 2026، بعدما أكد على أن اليورو الحالي هو الأخير بالنسبة له على الصعيد الأوروبي.

وطالت رونالدو انتقادات واسعة على ماقدمه في البطولة القارية، حيث انتقد محللون ونجوم سابقون أداء النجم البرتغالي رفقة منتخب بلاده، وإصراره على تسديد كافة الركلات الحرة والجزائية.