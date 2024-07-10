إسبانيا تقصي فرنسا وتصل نهائي "يورو 2024" في ليلة يامال

A + A -

واصل منتخب إسبانيا تألقه في بطولة كأس أوروبا، وحقق انتصارا مستحقا على نظيره الفرنسي، في نصف نهائي البطولة مساء الثلاثاء.

وفازت إسبانيا بنتيجة 2-1، بفضل تألق لافت من "الطفل المعجزة" لامين يامال، ورفاقه في منتخب "لا روخا"، الذي تفوق بالموهبة على خبرة "الديوك الفرنسية".

وفي مباراة مثيرة، افتتحت فرنسا التسجيل برأسية كولو مواني بالدقيقة 9، قبل أن يرد يامال بتسديدة رائعة ملتفة سكنت الشباك في الدقيقة 21، وعزز بعدها زميله داني أولمو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 25.

وفشل نجوم فرنسا، وعلى رأسهم النجم كيليان مبابي، في العودة للقاء في الشوط الثاني، وظهرت بشكل "باهت"، قبل أن يضيع فرصة محققة في الدقيقة 86.

ومن جهته، بات الجناح الإسباني اليافع لامين جمال في سن 16 عاما و362 يوما، أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم.

وتأهلت إسبانيا لنهائي اليورو، الأحد المقبل، وستواجه الفائز من إنجلترا وهولندا، في مباراة نصف نهائي الثاني، وسيكون منتخب "لا روخا" أمام فرصة تاريخية لتحقيق البطولة الرابعة بتاريخه، وهو رقم قياسي غير مسبوق في القارة العجوز.