الأرجنتين إلى نهائي "كوبا أميركا" وأول هدف للبرغوث

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للمرة الثانية على التوالي، تأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة "كوبا أميركا" المقامة في الولايات المتحدة، بعد عبوره منتخب كندا في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء.

وحقق منتخب "التانغو" انتصارا مريحا على مفاجأة البطولة، المنتخب الكندي، بنتيجة 2-0.

وافتتح مهاجم مانشستر سيتي، جوليان ألفاريز التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف الأسطورة ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51، وهو هدفه الأول في البطولة.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني على شباكه للمرة الرابعة في البطولة، ليعزز خط الدفاع مكانته بين الأفضل في القارة.

وسيتجه منتخب الأرجنتين إلى مدينة ميامي، لخزض نهائي "كوبا أميركا" الأحد المقبل، أمام الفائز من مباراة كولومبيا والأوروغواي.