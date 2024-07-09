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مدرب الأرجنتين يكشف آخر تطورات حالة ميسي

9
JULY
2024
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قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن قائد الفريق ليونيل ميسي سيكون جاهزا للمشاركة في قبل نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم، الثلاثاء، أمام كندا في نيوجيرسي رغم مخاوف من إصابة المهاجم في عضلات الفخذ الخلفية.
 
وعاد ميسي للملاعب، الخميس الماضي، في فوز الأرجنتين على الإكوادور في دور الثمانية بعد غيابه عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات بسبب الإصابة، وقد خاض المباراة بالكامل لكنه بدا أنه يعاني بدنيا.
 
وأهدر لاعب إنتر ميامي (37 عاما) ركلة جزاء في ركلات الترجيح، التي حسمت المباراة على ملعب (إن.آر.جي) في هيوستن.
 
وقال سكالوني، قبل مواجهة قبل النهائي على ملعب ميتلايف: "ليو (ميسي) بخير، لذلك سيكون جزءا من مباراة اليوم، نحن هادئون. مستواه يبدو جيدا. إنه عنصر أساسي بالنسبة لنا".
 
وستلتقي الأرجنتين وكندا للمرة الثانية في البطولة بعد المباراة الافتتاحية في المجموعة الأولى، حيث تغلب حامل اللقب على ممثل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) 2-صفر.
 
وقال سكالوني إنه ونظيره الكندي جيسي مارش سيسعيان هذه المرة إلى تجربة "شيء مختلف".
 
وأضاف المدرب الأرجنتيني (46 عاما): "جميع المدربين يدونون الملاحظات لتصحيح الأخطاء وتهديد منافسينا. سيتعين على كل مدرب أن يفعل شيئا مختلفا. سنحاول الاستحواذ على الكرة ومنعهم من اللعب بأسلوبهم".
 
وأضاف سكالوني أن فريقه سيتطلع إلى مواجهة الأداء البدني والشرس لكندا التي تأهلت لقبل النهائي بفوزها على فنزويلا بركلات الترجيح.
 
وقال: "كندا لديها لاعبون أقوياء بدنيا وجيدون فنيا أيضا ومدرب يعتمد على الشراسة في الأداء. لقد جعلوا الأمور صعبة على جميع المنتخبات. من الصعب مجاراتهم بدنيا، لكن بما لدينا من إمكاناتنا نأمل أن تكون المباراة في صالحنا".
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