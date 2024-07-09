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فيديو: لاعبو المنتخب الإنجليزي يستعرضون مهاراتهم في الغولف

9
JULY
2024
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نال بوكايو ساكا الإشادة بعد أن سدد الكرة بطريقة رائعة خلال فوز إنجلترا على سويسرا في دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم، وفعل ذلك مرة أخرى في ظهوره في مباراة للغولف مطلع الأسبوع الحالي.
 
وربما شكل هذا ما يسمى "حظ المبتدئ"، لكن ساكا الذي أدرك التعادل أمام سويسرا ونفذ ركلة الجزاء بنجاح في الفوز 5-3 بركلات الترجيح، تألق عندما تحولت تشكيلة إنجلترا للعب الغولف في يوم الراحة الأحد.
 
وقال ساكا بعد محاولته الأولى "يا إلهي.. أفضل ضربة في حياتي".
 
وسدد ساكا الكرة بشكل جيد في محاولته التالية أيضا، وبينما كان يستمتع بالتصفيق الحار، تعثر بشكل مثير للضحك، مما أثار سخرية زملائه في الفريق.
 
وقد يكون الدخول في حالة من الإلهاء هو ما تحتاجه إنجلترا قبل مواجهة الدور قبل النهائي أمام هولندا يوم الأربعاء المقبل، إذ تهدف إلى الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي.
 
وتم تقسيم اللاعبين إلى شمال وجنوب، استنادا إلى الأندية التي يلعبون فيها وتناوبوا في تسديد كرات الغولف على أهداف بواسطة مجموعة متنوعة من مضارب الغولف، وتم تسجيل محاولتهم ومشاركتهم من قبل القائمين على المنتخب الإنجليزي.
 
وأظهر حارسا المرمى آرون رامسديل وجوردان بيكفورد خبرتهما في لعب الغولف، بينما حافظ القائد هاري كين على أعصابه تحت ضغط كبير من أقرانه.
 
وقال مهاجم بايرن ميونيخ "الجميع يتوقع مني أن اكتسح (ملعب الغولف) مع بقية اللاعبين، لكن الأمر ليس بهذه السهولة".
 
لكن معظمهم واجهوا صعوبات، حيث لم يستطع إبريتشي إيزي وزميله جود بلينغهام تسديد الكرة تماما وألقى إيفان توني باللوم على المضرب.
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