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تصفيات أمم إفريقيا 2025.. مواجهات عربية عربية في مجموعتين

5
JULY
2024
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أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، عن مواجهات عربية عربية في مجموعتين.
وسحبت القرعة الخميس في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
 
ووقعت تونس وجزر القمر في المجموعة الأولى، بينما تواجدت مصر إلى جانب موريتانيا في المجموعة الثالثة من التصفيات.
 
وكان من المقرر إقامة هذه النسخة في يونيو ويوليو 2025، لكنها أجلت لتجنب التعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو من العام المقبل.
 
وقسم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة، بحيث تنطلق التصفيات في سبتمبر المقبل، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب الذي ضمن تأهله إلى النهائيات باعتباره البلد المضيف.
 
وفيما يلي تقسيم مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025:
 
المجموعة الأولى: تونس، مدغشقر، جزر القمر، غامبيا.
المجموعة الثانية: المغرب، الغابون، إفريقيا الوسطى، ليسوتو.
المجموعة الثالثة: مصر، الرأس الأخضر، موريتانيا، بتسوانا.
المجموعة الرابعة: نيجيريا، بنين، ليبيا، رواندا.
المجموعة الخامسة: الجزائر، غينيا الاستوائية، توغو، ليبيريا.
المجموعة السادسة: غانا، أنغولا، السودان، النيجر.
المجموعة السابعة: كوت ديفوار، زامبيا، سيراليون، تشاد.
المجموعة الثامنة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا، تنزانيا، إثيوبيا.
المجموعة التاسعة: مالي، موزمبيق، غينيا بيساو، إسواتيني (سوازيلاند سابقا).
المجموعة العاشرة: الكاميرون، ناميبيا، كينيا، زيمبابوي.
المجموعة الحادية عشرة: جنوب إفريقيا، أوغندا، الكونغو، جنوب السودان.
المجموعة الثانية عشرة: السنغال، بوركينا فاسو، مالاوي، بوروندي.
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