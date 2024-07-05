والد حارس منتخب تركيا يعلّق على أداء ابنه في مباراة النمسا

قال والد حارس مرمى‭ ‬منتخب تركيا ميرت غونوك إن العناية الإلهية لعبت دورا في تصدي ابنه المذهل في الوقت المحتسب بدل الضائع لمحاولة خطيرة أمام النمسا ليقود فريقه للفوز 2-1 والتأهل لدور الثمانية في بطولة أمم أوروبا 2024.

وبدا أن النمساوي كريستوف باومغارتنر سيدفع المباراة لوقت إضافي بضربة رأس رائعة لكن غونوك ألقى بنفسه إلى اليمين وأبعد الكرة بطريقة مذهلة لتصمد تركيا وتفوز بواحدة من أفضل مباريات البطولة حتى الآن.

وقال ماهر والد غونوك، وهو حارس مرمى ومدرب سابق، لصحيفة "حريت": "موقف ابني وأداءه على أرض الملعب في الثانية الأخيرة جعلني أشعر بالسعادة. ربما صلوات ودعوات جميع مشجعي كرة القدم منعت هذا الهدف".

من جانبه قال غونوك الابن "لقد كان انتصارا عظيما. أود أن أشكر كل من صلى من أجلنا، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وستواجه تركيا منتخب هولندا في دور الثمانية في برلين يوم السبت وهي المرة الأولى منذ 2008 التي تصل فيها إلى هذه المرحلة من البطولة.

وحول هذه المباراة المصيرية، قال ماهر غونوك "أعتقد أنه بروح الوحدة والتضامن هذه سنتغلب على العقبة الهولندية".