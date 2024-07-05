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مارتينيز ينقذ ميسي.. ويقود الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أميركا

5
JULY
2024
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احتاجت الأرجنتين بطلة العالم إلى ركلات الترجيح لبلوغ نصف نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بفوزها على الإكوادور 4-2 بعد تعادلهما 1-1، الخميس، في هيوستن بولاية تكساس.
 
افتتحت حاملة اللقب التسجيل برأسية المدافع ليساندرو مارتينيز (35)، ثم عادل المدافع كيفن رودريغيز للإكوادور برأسه أيضاً في الرمق الأخير (90+1).
 
وأهدر النجم ليونيل ميسي ركلة الترجيح الأولى، قبل أن ينقذه حارسه إيميليانو مارتينيز بصدّه ركلتين.
 
وتلتقي الأرجنتين، حاملة اللقب 15 مرّة قياسية، الثلاثاء، في نصف النهائي مع الفائز بين فنزويلا وكندا في إيست راذرفورد، نيوجيرسي.
 
وشارك ميسي، أفضل لاعب في العالم 8 مرات، أساسياً بعد أن حامت شكوك حول خوضه المباراة بسبب ألم في العضلة المقرّبة اليمنى.
 
ودفع المدرّب ليونيل سكالوني هذه المرّة بمتصدر ترتيب هدافي البطولة لاوتارو مارتينيز (4 أهداف) أساسياً إلى جانب ميسي، قبل أن يخرج في الدقيقة 65 لمصلحة الشاب خوليان ألفاريس.
 
وكانت الأرجنتين بطلة كأس العالم 2022 في قطر وإحدى المرشحات للظفر باللقب هذا العام، قد تصدّرت مجموعتها في الدور الأوّل، بعد فوزها على كندا 2-0، تشيلي 1-0 والبيرو 2-0 بتشكيلة احتياطية.
 
ولم يسبق للأرجنتين أن خسرت أمام الإكوادور منذ عام 2015 ضمن تصفيات كأس العالم، كما لم تخسر أمامها أبداً في تاريخ مواجهاتهما ضمن كوبا أميركا.
 
في المقابل، يُعد المركز الرابع أفضل ما حققته الإكوادور في تاريخ مشاركاتها، وذلك في عامي 1959 و1993. وبعد خسارتها افتتاحاً أمام فنزويلا 1-2، تأهلت الإكوادور بفوزها على جامايكا 3-1 وتعادلها دون أهداف مع المكسيك.
 
وفي باقي مباريات ربع النهائي، تلعب البرازيل التي اخفقت في تصدّر مجموعتها، في مباراة مرتقبة مع الأوروغواي حاملة اللقب 15 مرّة قياسية السبت في لاس فيغاس، نيفادا، فيما تلتقي كولومبيا مع بنما في غلندايل بولاية أريزونا.
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