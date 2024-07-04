بسبب "الذئاب الرمادية".. فتح تحقيق ضد لاعب تركي

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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة (ويفا) تحقيقاً بحق المدافع التركي مريح ديميرال بسبب "احتمالية سلوك غير لائق" خلال مباراة الدور ربع النهائي لكأس أوروبا ضد النمسا (2-1)، وفق ما أفاد الأربعاء.

وسجل ديميرال هدفي بلاده الثلاثاء في لايبزيغ ليقودها إلى ربع النهائي، حيث تتواجه السبت مع هولندا على الملعب الأولمبي في برلين.

ونشر ديميرال نفسه صورة له على موقع "أكس" يحتفل بأحد هدفيه في مرمى النمسا، رافعاً يده في إشارة "الذئاب الرمادية" الخاصة بمجموعة من اليمين المتطرف في تركيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أنه تم تعيين "محقق للبت في مسألتي الأخلاقيات والانضباط"، على أن يتبع ذلك مزيد من المعلومات حول هذا الأمر.

وردت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على حركة ديميرال بمنشور على موقع "أكس"، قائلة إن "رمز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس له مكان في ملاعبنا"، مضيفة: "استخدام كرة القدم الأوروبية كمنصة للعنصرية أمر غير مقبول على الإطلاق. نحن ننتظر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التحقيق في القضية والنظر في العقوبات".