رغم خيبة نسور قرطاج.. لاعبو تونس على رادار أندية أوروبا

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صنع عدد من لاعبي المنتخب التونس الحدث في فترة الانتقالات الصيفية في ملاعب أوروبا وذلك على الرغم من الأداء الشاحب والنتائج المتواضعة التي حققها منتخب نسور قرطاج في الأشهر الماضية والتي أدت إلى اندلاع أزمة داخل أروقة الاتحاد التونسي للعبة.

وشكل انتقال المدافع الدولي لمنتخب تونس، وقائد النادي الصفاقسي علاء غرام إلى نادي شاختار دونيتسك بطل الدوري الأوكراني الممتاز الحدث الأبرز في أوساط المنتخب التونسي وذلك عندما أعلن شاختار الأسبوع الماضي رسميا ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لمدة 5 سنوات.

انتقالات إلى أندية أوروبية

ونشر شاختار دونيتسك على حسابه الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي احتفاءه بانضمام علاء غرام لصفوفه بعدما أمضى عقدًا مع الفريق، يمتد حتى جوان 2029.

وبدأت المفاوضات بين إدارة النادي الصفاقسي و مسؤولي شاختار الأوكراني منذ أسابيع قبل التعاقد مع المدافع الذي ينتهي عقده مع ناديه في 2025 مقابل صفقة قيمتها 2 مليون يورو.

ويعد علاء غرام واحدا من أبرز اللاعبين في الدوري التونسي خلال الموسم الماضي حيث تألق مع الصفاقسي وأصبح ركيزة أساسية كما حمل شارة فريقه وساهم في احتلاله المركز الثالث المؤهل لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024 ـ 2025، علما أنه سيشارك مع شاختار في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

كما أصبح غرام منذ بداية 2024 أحد الركائز الأساسية في دفاع منتخب نسور قرطاج حيث كان ضمن قائمة نسور قرطاج في كأس أمم إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار فضلًا عن خوضه الدورة الودية للعاصمة الإدارية الجديدة التي احتضنتها مصر في مارس الماضي.

من جهته، تعاقد لاعب الجناح سيف الله اللطيف مع نادي تفينتي الهولندي، الذي أنهى سباق الدوري الممتاز في المركز الثالث وسيخوض في الموسم القادم سباق الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وأمضى سيف الله اللطيف لاعب الوسط الهجومي للمنتخب التونسي عقدا لمدة 3 مواسم قادما من فريق بازل السويسري.

ويعد اللطيف وهو مواليد 2000 من أبرز العناصر الواعدة في منتخب نسور قرطاج حيث شارك في كأس أمم إفريقيا 2024، وذلك بعد أن تألق منذ بداية الموسم في البطولة السويسرية حيث سجل 9 أهداف و قام بـ 4 تمريرات حاسمة في 25 مباراة.

أما حنبعل المجبري لاعب خط وسط منتخب تونس والذي خاض الموسم الماضي بألوان نادي إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة، فقد جدد العهد مع ناديه مانشستر يونايتد الذي ينتهي عقده معه في يونيو 2026.

ورغم اهتمام إيفرتون الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعب التونسي، فإن إدارة مانشستر يونايتد قررت استرجاع اللاعب بطلب من مدربه الهولندي إريك تين هاغ.

وانتقل حنبعل إلى الفريق الأندلسي في يناير الماضي، مع خيار شراء اللاعب نهاية الموسم مقابل ما يقارب 20 مليون يورو، لكن النادي الإسباني لم يفعّل بند الشراء ليعود المجبري (21 عاما) إلى مانشستر يونايتد فيما تتحدث مصادر قريبة من اللاعب عن انتقال مرتقب لأحد الأندية الإنجليزية.

والتوازي مع ذلك، انتقل مدافع منتخب تونس الشاب فرج بن نجيمه إلى نادي عجمان الإماراتي قادما من النجم الساحلي.

وأصبح بن نجيمة (20 عاما) واحدا من أبرز اللاعبين في صفوف فريقه خلال موسم 2023 ـ 2024 كما التحق بمنتخب تونس الأولمبي وكان حاضرا في معسكر منتخب تونس الأول خلال الأسابيع الأخيرة.

من جهته يستعد حارس المنتخب والنادي الإفريقي معز حسن لخوض تجربة احترافية جديدة، حسب ما أشارت إليه مصادر قريبة من اللاعب.

انتقالات داخلية

وتواصلت حركة انتقالات لاعبي منتخب تونس داخليا، وتحديدا في الدوري المحلي عندما تعاقد الترجي التونسي الأحد رسميا مع حارس منتخب تونس الأول بشير بن سعيد الذي أمضى لفائدة بطل تونس عقدا لمدة 3 سنوات، حتى يونيو 2027 قادما من الاتحاد المنستيري وصيف الدوري.

وساهم بشير بن سعيد (29 عاما) في تحقيق فريقه الاتحاد المنستيري نتائج متميزة منذ انتقاله إليه في 2018 حيث توج معه بلقب كأس تونس وكأس السوبر في 2020.

نتائج متواضعة

الجدير بالذكر أن منتخب تونس عرف منذ بداية العام الجاري أزمة نتائج كانت انطلقت بخروج مخيب للآمال من كأس أمم إفريقيا 2024 في الكاميرون بخروجه من الدور الأول.

كما مني بنتائج أثارت الكثير من الانتقادات في تصفيات كأس العالم 2026 عندما تعادل من منتخب ناميبيا دون أهداف ما دفع الاتحاد التونسي للعبة إلى إقالة المدرب منتصر الوحيشي وتعيين فوزي البنزرتي مدربا جديدا.

وكشف فوزي البنزرتي في تصريحات إعلامية بعد أسبوع من تعيينه مدربا لنسور قرطاج أنه سيتابع مع سائر أعضاء الجهاز الفني واللجنة الفنية بالاتحاد التونسي لكرة القدم مختلف مسار اللاعبين المنتمين للمنتخب سواء في الدوري التونسي أو المحترفين خارج البلاد قبل الإعلان عن قائمته الجديدة لنسور قرطاج.

وقال البنزرتي إن "لاعبي المنتخب تأثروا بعدم انتظام نسق المباريات في الدوري المحلي ما أثر على قدراتهم الفنية وجاهزيتهم البدنية مضيفا أن ذلك لم يمنع عددا من اللاعبين من التألق ولفت اهتمام عدد من الأندية التونسية والعربية والأوروبية.

وتلعب تونس ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية لمونديال 2026 وتحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.