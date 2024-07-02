living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كشف "يوميات" كلوب بعد ليفربول.. استرخاء وقصر في جزيرة خلابة

2
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
منذ قرار الابتعاد عن كرة القدم لبعض الوقت، يظهر المدرب الألماني يورغن كلوب مسترخيا أكثر من أي وقت مضى.
 
ورصد موقع ليفربول حياة كلوب "بعد ليفربول"، في الأشهر الأولى منذ رحيله عن تدريب النادي الإنجليزي بعد قرابة 8 أعوام درب فيها "الريدز"، شملت تحقيق إنجازات، والتعرض لإحباطات.
 
حياة كلوب بعد ليفربول
 
وقال الموقع إن حياة كلوب "في التقاعد" تمثلت بعدة مراحل:
 
الأولى كانت حضوره لحفلة المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت، على استاد أنفيلد المخصص لنادي ليفربول.
 
بعدها توجه كلوب إلى بلاده ألمانيا، حيث ظهر وهو يساند منتخب بلاده ألمانيا في بطولة "يورو 2024".
 
سافر بعدها إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، حيث اقتنى مؤخرا قصرا فارها بقيمة 4.3 مليون دولار، على الجزيرة، له ولزوجته.
 
كما حضر كلوب بطولة مايوركا للتنس، وقام بممارسة لعبة التنس هو بنفسه في مايوركا.
 
وعلق كلوب لموقع ليفربول: "أعشق كل شيء في جزيرة مايوركا، ولكنني لم أقطن هنا مدة كافية. لا زلنا نكتشف المكان ونقرر أكثر الأشياء المفضلة لدينا في مايوركا".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   