يورو 2024.. حارس البرتغال يحملها إلى دور الـ8

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تصدى حارس مرمى البرتغال ديوغو كوستا لـ3 ركلات ترجيح، الإثنين، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز على سلوفينيا والصعود لدور الـ8 من بطولة أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين من مواجهتهما بالتعادل السلبي.

وأهدر قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 105، لكنه سجل أول ركلة ترجيح لـ"برازيل أوروبا".

ولعب كل منتخب 3 ركلات ترجيح، فأهدر لاعبو سلوفينيا جميعها بينما سجلت البرتغال العلامة الكاملة، لتحسم اللقاء بنتيجة 3-صفر.

وسجل للبرتغال رونالدو وبرونو فرنانديز وبرنارد وسيلفا، بينما تصدى كوستا لركلات يوسيب إليتشيتش ويوري بالكوفيتش وبنيامين فيربيتش.

كما نجح كوستا في التصدي لفرصة لا تصدق من انفراد تام في الشوط الإضافي الثاني، كانت كفيلة بإطاحة رونالدو وزملائه خارج البطولة.

وتلعب البرتغال في ربع النهائي، الجمعة، ضد فرنسا، التي فازت على بلجيكا بهدف نظيف في وقت سابق من الإثنين.