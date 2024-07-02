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الهلال وسلمان الفرج.. نهاية رحلة استمرت 20 عاما

2
JULY
2024
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أعلن الهلال بطل الدوري السعودي، نهاية رحلة أحد أبرز نجومه على مدار عقدين، ورحيل قائده لاعب الوسط سلمان الفرج، قبل عام من انتهاء عقده.
وقال الهلال في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "مجلس إدارة شركة النادي اتفقت مع قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، على عدم إكمال مشواره الرياضي مع الفريق".
 
وقدم المجلس شكره وتقديره للاعبه على ما قدمه طيلة فترة تمثيله النادي، التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات.
 
واستمرت مسيرة الفرج، الذي سيبلغ 35 عاما الشهر المقبل، مع الهلال 20 عاما، قاد خلالها "الزعيم" لتحقيق العديد من الألقاب.
 
وتدرج اللاعب الدولي في صفوف فريق الشباب في الهلال عام 2004، إلى أن تمت ترقيته للفريق الأول في 2008.
 
وذرف القائد الدموع في ليلة تتويج الهلال بلقب الدوري في يونيو الماضي، وعانق كأس البطولة، علما أنه حقق لقبه رقم 25 مع الهلال.
 
ويملك الفرج الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري السعودي منذ انطلاقته موسم 2008-2009 برصيد 8 ألقاب، بالإضافة إلى تتويجه بلقب بكأس الملك 5 مرات وكأس ولي العهد 6 مرات، وكأس السوبر 4 مرات، إضافة إلى إحرازه لقبين في دوري أبطال آسيا.
 
أما عن مسيرته الدولية، خاض 68 مباراة دولية ومثل "الأخضر" في مونديال روسيا 2018، كما كان قائدا محنكا للمنتخب الوطني في مونديال قطر 2022.
 
وحيّت جماهير الهلال عبر منصات التواصل الاجتماعي قائدها في ليلة وداعه، بعد إعلان النادي رسميا عن نهاية مشواره بالقميص الأزرق.
 
 
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