living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أميركا المضيفة تودع "كوبا أميركا" بالهزيمة من أوروغواي

2
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ودعت الولايات المتحدة، صاحبة الضيافة، كأس كوبا أميركا لكرة القدم من الدور الأول عقب خسارتها 1-صفر أمام أوروجواي متصدرة المجموعة لتحتل المركز الثالث، فيما تأهلت بنما لدور الثمانية باحتلالها المركز الثاني.
 
وأحرز المدافع ماتياس أوليفيرا هدفا ليقود أوروغواي لصدارة المجموعة الثالثة والتأهل لدور الثمانية بعد تحقيق الانتصار الثالث على التوالي والأول في كافة مباريات الدور الأول منذ عام 1959.
 
وفازت بنما 3-1 على بوليفيا لتحتل المركز الثاني بست نقاط، متقدمة بفارق 3 نقاط عن الولايات المتحدة.
 
وقال لاعب وسط أوروغواي مانويل أوغارتي "كان من الصعب للغاية اللعب في هذا الملعب. لكن عندما تعين علينا أن نلعب ونسجل ننجح في ذلك. إنه نوع من التكيف مع المباريات ولحظات كل لقاء"، وفقا لرويترز.
 
وزادت الهزيمة من الضغط على غريغ برهالتر، مدرب الولايات المتحدة، إذ هتفت الجماهير "اطردوا غريغ" في الشوط الثاني وعقب صفارة النهاية.
 
وقال برهالتر للصحفيين "ندرك قدرتنا على تقديم المزيد وفي هذه البطولة لم نظهر ذلك. الأمر بهذه البساطة حقا. أعتقد أنه كان ينبغي لنا أن نفعل ما هو أفضل في هذه البطولة".
 
وبدأت الولايات المتحدة، التي كانت بحاجة للفوز لتتأهل لدور الثمانية، المباراة بقوة لكن أوروغواي هيمنت على اللقاء مع مرور الوقت في الشوط الأول وحولت المباراة لمنافسة بدنية.
 
وتخللت المباراة سلسلة من التوقفات والالتحامات البدنية، إذ عانى الحكم للسيطرة على الأمر في بعض الأوقات واتخذ بعض القرارات المثيرة للجدل فيما يتعلق بأفضلية اللعب.
 
 وفقدت أوروغواي المهاجم مكسيمليانو أراوخو في الدقيقة 27 إثر التحام مع المدافع الأميركي تيم ريم. واحتاج المهاجم لارتداء دعامة للرقبة قبل خروجه من الملعب على محفة واستبداله بكريستيان أوليفيرا.
 
واستبدل المهاجم الأميركي فلوريان بالوجون أيضا بعد أن بدا أنه تعرض لإصابة بعد اصطدام قوي بحارس أوروغواي سيرجيو روشيت.
 
ورغم الضغط الهجومي المبكر من أصحاب الأرض، إلا أن أخطر الفرص في الشوط الأول كانت من جانب أوروغواي التي كانت قريبة من التقدم في الدقيقة 38 عندما أرسل أوليفيرا تمريرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء تابعها داروين نونيز بتسديدة مرت إلى جوار المرمى.
 
وجاءت أكبر فرحة في استاد أروهيد في الشوط الثاني عندما سجلت بوليفيا هدف التعادل أمام بنما في المباراة الأخرى بالمجموعة الثالثة لتحتل الولايات المتحدة المركز الثاني لفترة وجيزة لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا.
 
وافتتحت أوروغواي التسجيل في الدقيقة 66 عندما هز أوليفيرا الشباك من متابعة ضربة رأس لزميله رونالد أراوخو ردها الحارس الأميركي مات تيرنر داخل منطقة الجزاء ليضعها مدافع أوروغواي في الشباك.
 
وتم احتساب الهدف بعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.
 
وسنحت فرصة ممتازة لأصحاب الأرض لإدراك التعادل في الدقيقة 75 عندما سقطت الكرة من يد روشيت ووجد نفسه بعيدا عن مرماه لكن تسديدة كريستيان بوليسيك التي بدلت اتجاهها أخرجها أوغارتي من على خط المرمى.
 
وواصلت الولايات المتحدة الضغط في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن دفاع أوروغواي صمد وتماسك ليقتنص أول فوز له على الولايات المتحدة منذ نسخة كوبا أميركا عام 1993.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   