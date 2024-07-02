أميركا المضيفة تودع "كوبا أميركا" بالهزيمة من أوروغواي

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ودعت الولايات المتحدة، صاحبة الضيافة، كأس كوبا أميركا لكرة القدم من الدور الأول عقب خسارتها 1-صفر أمام أوروجواي متصدرة المجموعة لتحتل المركز الثالث، فيما تأهلت بنما لدور الثمانية باحتلالها المركز الثاني.

وأحرز المدافع ماتياس أوليفيرا هدفا ليقود أوروغواي لصدارة المجموعة الثالثة والتأهل لدور الثمانية بعد تحقيق الانتصار الثالث على التوالي والأول في كافة مباريات الدور الأول منذ عام 1959.

وفازت بنما 3-1 على بوليفيا لتحتل المركز الثاني بست نقاط، متقدمة بفارق 3 نقاط عن الولايات المتحدة.

وقال لاعب وسط أوروغواي مانويل أوغارتي "كان من الصعب للغاية اللعب في هذا الملعب. لكن عندما تعين علينا أن نلعب ونسجل ننجح في ذلك. إنه نوع من التكيف مع المباريات ولحظات كل لقاء"، وفقا لرويترز.

وزادت الهزيمة من الضغط على غريغ برهالتر، مدرب الولايات المتحدة، إذ هتفت الجماهير "اطردوا غريغ" في الشوط الثاني وعقب صفارة النهاية.

وقال برهالتر للصحفيين "ندرك قدرتنا على تقديم المزيد وفي هذه البطولة لم نظهر ذلك. الأمر بهذه البساطة حقا. أعتقد أنه كان ينبغي لنا أن نفعل ما هو أفضل في هذه البطولة".

وبدأت الولايات المتحدة، التي كانت بحاجة للفوز لتتأهل لدور الثمانية، المباراة بقوة لكن أوروغواي هيمنت على اللقاء مع مرور الوقت في الشوط الأول وحولت المباراة لمنافسة بدنية.

وتخللت المباراة سلسلة من التوقفات والالتحامات البدنية، إذ عانى الحكم للسيطرة على الأمر في بعض الأوقات واتخذ بعض القرارات المثيرة للجدل فيما يتعلق بأفضلية اللعب.

وفقدت أوروغواي المهاجم مكسيمليانو أراوخو في الدقيقة 27 إثر التحام مع المدافع الأميركي تيم ريم. واحتاج المهاجم لارتداء دعامة للرقبة قبل خروجه من الملعب على محفة واستبداله بكريستيان أوليفيرا.

واستبدل المهاجم الأميركي فلوريان بالوجون أيضا بعد أن بدا أنه تعرض لإصابة بعد اصطدام قوي بحارس أوروغواي سيرجيو روشيت.

ورغم الضغط الهجومي المبكر من أصحاب الأرض، إلا أن أخطر الفرص في الشوط الأول كانت من جانب أوروغواي التي كانت قريبة من التقدم في الدقيقة 38 عندما أرسل أوليفيرا تمريرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء تابعها داروين نونيز بتسديدة مرت إلى جوار المرمى.

وجاءت أكبر فرحة في استاد أروهيد في الشوط الثاني عندما سجلت بوليفيا هدف التعادل أمام بنما في المباراة الأخرى بالمجموعة الثالثة لتحتل الولايات المتحدة المركز الثاني لفترة وجيزة لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا.

وافتتحت أوروغواي التسجيل في الدقيقة 66 عندما هز أوليفيرا الشباك من متابعة ضربة رأس لزميله رونالد أراوخو ردها الحارس الأميركي مات تيرنر داخل منطقة الجزاء ليضعها مدافع أوروغواي في الشباك.

وتم احتساب الهدف بعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

وسنحت فرصة ممتازة لأصحاب الأرض لإدراك التعادل في الدقيقة 75 عندما سقطت الكرة من يد روشيت ووجد نفسه بعيدا عن مرماه لكن تسديدة كريستيان بوليسيك التي بدلت اتجاهها أخرجها أوغارتي من على خط المرمى.

وواصلت الولايات المتحدة الضغط في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن دفاع أوروغواي صمد وتماسك ليقتنص أول فوز له على الولايات المتحدة منذ نسخة كوبا أميركا عام 1993.