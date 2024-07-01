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إسبانيا تعلق على قانون منع يامال من "اللعب ليلا"

1
JULY
2024
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بعد الضجة التي أثيرت بشأن "النجم المراهق"، أكدت مصادر إسبانية أن الاتحاد المحلي لكرة القدم غير قلق بشأن "الوضع القانوني" للجناح لامين يامال.
 
وقدم اللاعب الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ17 بعد أسبوعين، أداء لافتا منذ انطلاق منافسات بطولة كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، لكن الأمر كان يهدد إسبانيا بغرامة مالية بسبب قانون ألماني.
 
القانون الألماني
 
حسبما ذكرت صحيفة "بيلد"، فإنه بموجب القانون الألماني لا يسمح للأشخاص دون سن 18 عاما، سواء كانوا أجانب أو مواطنين، بالعمل بعد الساعة الثامنة مساء.
 
وأضافت: "تم وضع القانون لمنع استغلال الشباب وحماية سلامتهم".
 
وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره الجورجي مساء الأحد على الساعة التاسعة مساء بتوقيت ألمانيا.
 
وكانت "بيلد" قد أشارت إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يواجه غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو، في حال لعب يامال 90 دقيقة كاملة ضد جورجيا.
 
رد الاتحاد الإسباني
 
لكن صحيفة "إلموندو ديبورتيفو"، أشارت إلى أن الاتحاد الإسباني لا يشعر بالقلق من هذا الأمر، وفقا لمصادر مقربة تحدثت للصحيفة.
 
وقال مسؤولون في المنتخب إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منحهم الموافقة على لعب يامال في وقت متأخر، قبل انطلاق البطولة.
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