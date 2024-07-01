مدرب بلجيكا ينتقد تنظيم ألمانيا.. إشارات حمراء وسرعة 20 كم

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هاجم مدرب المنتخب البلجيكي، التنظيم الألماني لبطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، بعد مباراته الأخيرة أمام منتخب أوكرانيا التي انتهت بالتعادل السلبي.

وبدا المدرب الإيطالي دومينيكو تيديسكو غاضبا، في المؤتمر الصحفي الذي تبع المباراة الأخيرة للمنتخب.

وانتقد تيديسكو سوء التنظيم، وتأخير وصول حافلة منتخب بلاده لملعب المباراة.

غضب مدرب "الشياطين"

وقال تيديسكو: "استغرقت رحلتنا من الفندق للملعب ساعة كاملة، بالرغم من مرافقة الشرطة الألمانية لنا".

وأضاف: "الشوارع كانت خالية تماما، لكن الحافة استمرت بالقيادة بسرعة 20 كم في الساعة بشكل لا يصدق. لقد توقفنا عند كل إشارة حمراء، بالرغم من مرافقة الشرطة لنا".

وأشار بغضب: "عندما وصلنا، لم أستطع الحديث مع فريقي سوى دقيقتين، واضررنا لتقليص وقت الإحماء قبل اللقاء".

تعادلت بلجيكا باللقاء مع أوكرانيا بنتيجة 0-0، واضطرت القبول بالمركز الثاني في المجموعة، مما يعني مواجهة منتخب فرنسا المرشح مساء الإثنين.