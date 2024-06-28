وفاة حامل كأس أبطال الاتحاد الدولي لكرة السلة خريابا عن عمر 45 عاما

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توفي لاعب كرة السلة السابق للمنتخب الأوكراني نيكولاي خريابا عن عمر يناهز 45 عاما، بحسب قناة "ساراتوف أفتودور" على منصة تليغرام، ولم يتم تحديد سبب الوفاة.

لعب خريابا للفرق الأوكرانية أوديسا وكييف وبوديفيلنيك والروسية أفتودور من عام 1998 إلى عام 2001 وأورال جريت ويونيكس.

في عام 2004، فاز مع نادي يونيكس من مدينة قازان الروسية بكأس التحدي للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا".

اعتزل خريابا كرة السلة عام 2007.

نيكولاي خريابا هو شقيق بطل أوروبا 2007 في المنتخب الروسي فيكتور خريابا، ولد الأخوان في كييف، لكنهما لعبا في نهاية المطاف مع منتخبات وطنية مختلفة.