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الفيفا يختار ملعب نهائي مونديال 2030.. والعائق ريال مدريد

28
JUNE
2024
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كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن اجتماع هام بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإدارة نادي ريال مدريد حول كأس العالم 2030.
 
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفيفا يسعى لإقامة نهائي كأس العالم 2030 على ملعب "سانتياغو برنابيو" لأنه أهم ملعب في إسبانيا.
 
علما أن بطولة كأس العالم 2030 ستقام في ثلاث دول: إسبانيا والبرتغال والمغرب.
 
ومع ذلك، فإن هناك مشكلة تتمثل في صعوبة تخلي ريال مدريد عن ملعبه لفترة طويلة، لا سيما أن الفيفا يريد استخدامه لنحو 3 أشهر من أجل التجهيزات الخاصة بتنظيم المونديال.
 
وأضافت الصحيفة، أن الاجتماع بين مسؤولي الفيفا ونظرائهم في ريال مدريد، سيشهد الحديث عن الأرباح التي سيجنيها النادي من كأس العالم للأندية 2025، بجانب تفاصيل استضافة ملعبه لنهائي مونديال 2030 مثلما حدث في نسخة 1982.
 
وأشارت إلى أن ريال مدريد يعلم جيدا الدخل الكبير الذي سيجنيه من وراء إقامة نهائي كأس العالم على ملعب سانتياجو برنابيو، لكنه يستفيد أيضا من بعض العروض الفنية والحفلات التي تقام عليه.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن إنفانتينو سوف يستغل تواجد بيريز في باريس، لحضور حفل الذكرى 120 لتأسيس الفيفا من أجل محاولة إقناعه بالموافقة على الأمر.
روسيا اليوم
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