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ترتيب هدافي يورو 2024 بعد نهاية مرحلة المجموعات

27
JUNE
2024
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بالتزامن مع اشتعال المنافسة بين المنتخبات الأوروبية الكبرى من أجل لقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ترتفع منافسة أخرى بين هدافي المنتخبات المشتركة على لقب هداف المسابقة.
 
وأسدل الستار عن مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليا بألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، على أن تنطلق منافسات ثمن النهائي اعتبارا من يوم السبت المقبل.
 
وشهدت البطولة حتى الآن إحراز 81 هدفا خلال 36 مباراة بمعدل 2.25 هدف لكل مباراة، كما شهدت تسجيل 7 أهداف عكسية في ظاهرة لافتة للأنظار مع نهاية مرحلة المجموعات.
 
وفي ظل غياب العديد من الأسماء اللامعة عن صدارة ترتيب هدافي يورو 2024، يتصدر ترتيب هدافي يورو 2024 حتى الآن نجم منتخب جورجيا جيورج ميكوتادزي الذي أحرز 3 أهداف في النسخة الحالية.
 
ويلعب ميكوتادزي في صفوف ميتز الفرنسي ويبلغ 23 عاما، وسجل في جميع مباريات جورجيا أمام تركيا ثم التشيك والبرتغال من ضربتي جزاء.
 
ترتيب هدافي يورو 2024 بعد نهاية مرحلة المجموعات:
 
الجورجي جيورج ميكوتادزي (3 أهداف)
 
الألماني نيكلاس فولكروغ (هدفان)
 
السلوفاكي إيفان سكرانز (هدفان)
 
الهولندي كودي جاكبو (هدفان)
 
الروماني رازفان مارين (هدفان)
 
الألماني جمال موسيالا (هدفان).
 
وتحتضن ألمانيا النسخة الـ17 من اليورو، بمشاركة 24 منتخبا تضم مجموعة من الهدافين الكبار، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي أنطوان غريزمان، الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينغهام، الإسباني ألفارو موراتا، والبلجيكي روميلو لوكاكو.
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