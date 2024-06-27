بعد هزيمة البرتغال.. كفاراتسخيليا يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو

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تمكن خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي وجورجيا، من تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده في شباك البرتغال، خلال لقاء الفريقين أمس الأربعاء على ملعب "فيلتينس أرينا"، بمنافسات يورو 2024.

وأعرب كفاراتسخيليا لاعب فريق نابولي الإيطالي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على البرتغال، بهدفين دون رد، ليتأهل الثنائي للدور ثمن النهائي البطولة.

وقال كفاراتسخيليا في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "إنجاز التأهل إلى الدور الـ 16 مع جورجيا هو أكثر صعوبة من الفوز بالدوري مع نابولي".

وأظهر كفاراتسخيليا أنه أصبح قادرا على التنافس أمام أحد أبطال طفولته، وكشف أنه خرج من المباراة بتذكار خاص.

وأكمل: "حصلت على قميص كريستيانو رونالدو ونجحنا بالتأهل إلى الدور الـ 16، إنه أفضل يوم بحياتي".

وتابع: "قبل المباراة التقيت مع كريستيانو وتمنى لي النجاح، لم أتخيل أبدا أنه سيأتي ويتحدث معي. إنه لاعب عظيم وشخص عظيم. ولهذا السبب فهو شخصية عظيمة داخل وخارج الملعب إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، عندما يأتي للتحدث إليكم قبل المباراة، كان ذلك أمرا رائعا، مما ساعدنا على الاعتقاد بأنه يمكننا القيام بشيء ما اليوم".

واختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب منتخب جورجيا، لحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال ضد جورجيا.

وتوغل كفارا داخل المنطقة وأطلق تسديدة بقدمه اليسرى سكنت شباك الحارس البرتغالي ديوغو كوستا.

وذكرت شبكة "لايف سكور"، المختصة بإحصائيات كرة القدم، أن هدف كفاراتسخيليا جاء بعد مرور 93 ثانية فقط من بداية المباراة.

وأشار الموقع الرسمي للبطولة إلى أن هدف كفارا دخل ضمن قائمة أسرع 5 أهداف في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، لافتة إلى أن 3 منها بالنسخة الحالية.

وأصبح كفاراتسخيليا ثالث أكثر من سجل أهداف مع منتخب جورجيا تاريخيا بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفا خلال 33 مباراة خاضها بالقميص الأحمر.