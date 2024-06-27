living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ظرف طارئ" يجبر فيل فودين على مغادرة معسكر إنجلترا

27
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن عودة لاعب خط وسط "الأسود الثلاثة" فيل فودين إلى البلاد بسبب ظرف عائلي طارئ.
 
وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان مختصر إن فيل فودين غادر معسكر منتخب إنجلترا المشارك في يورو 2024 للتعامل مع ظرف عائلي طارئ.
 
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن فودين غادر المعسكر لحضور ولادة طفله الثالث. بعدما أعلن في أبريل الماضي أنه وشريكته ريبيكا كوك أنهما ينتظران طفلا ثالثا.
 
وشارك فودين أساسيا في جميع مباريات إنجلترا الثلاث، إذ تصدرت المجموعة الثالثة لتبلغ دور الستة عشر.
 
 ولعب نجم مانشستر سيتي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع سلوفينيا الليلة الماضية.
 
ولم يوضح الاتحاد الإنجليزي موعداً لعودة فودن إلى المعسكر من جديد،، لكنه من المرجح أن يعود قبل المباراة المقبلة لمنتخب بلاده التي يستهل بها مواجهاته في الأدوار الاقصائية للبطولة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   