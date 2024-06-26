في الوقت القاتل.. الأرجنتين تنجو من فخ تشيلي وتحجز أول بطاقة لربع نهائي كوبا أمريكا

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قاد لاوتارو مارتينيز منتخب الأرجنتين ليصبح أول المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2024" في الولايات المتحدة فجر الأربعاء.

وسجل مهاجم إنتر ميلان الإيطالي مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 بعد ربع ساعة من دخوله مكان مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي خوليان ألفاريز.

وهو الهدف الثاني لمارتينيز في البطولة بعد الأول في مرمى كندا في الجولة الأولى وفي الدقيقة 88 أيضا عندما عزز تقدم الأرجنتين بعدما افتتح ألفاريز التسجيل (49).

وهو الفوز الثاني تواليا للأرجنتين بعد الأول على كندا 2-0 في الجولة الأولى فعززت صدارتها برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام كندا التي أنعشت آمالها بفوزها على البيرو 1-0 سجله مهاجم ليل الفرنسي جوناثان ديفيد.

في المقابل، منيت تشيلي بخسارتها الأولى بعد تعادلها السلبي مع البيرو في الجولة الأولى وتراجعتا إلى المركز الأخير بنقطة واحدة.

وفي الجولة الثالثة، تلتقي الأرجنتين مع البيرو، وتشيلي مع كندا.