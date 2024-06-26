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الدنمارك تواجه ألمانيا في ثمن نهائي أمم أوروبا

26
JUNE
2024
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ضمنت الدنمارك مقعدا في مرحلة خروج المغلوب من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد تعادل سلبي مثير للأعصاب مع صربيا التي ودعت البطولة بعدما تذيلت ترتيب فرق المجموعة الثالثة.
 
واستحوذت الدنمارك، التي كانت تعرف أن التعادل يكفيها للتأهل، على الكرة وصنعت العديد من الفرص، وتحكم كريستيان إريكسن في نسق اللعب من وسط الملعب، لكن الفريق لم يكن قادرا على ترجمة سيطرته إلى أهداف وتعادل للمرة الثالثة في البطولة.
 
وأنهت الدنمارك المجموعة في المركز الثاني، وحلت سلوفينيا ثالثة مع تأهل الفريقين لدور الستة عشر.
 
وتساوى المنتخبان في النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة والسجل الانضباطي لكن الدنمارك حصلت على الأفضلية بسبب سجلها الأفضل خلال مشوار التصفيات المؤهلة للبطولة.
 
وتلعب الدنمارك أمام ألمانيا في دور الستة عشر في دورتموند يوم السبت المقبل.
 
ودافعت صربيا بقوة لفترات طويلة لكنها لم تنجح في صناعة الفرص للمهاجم المخضرم ألكسندر ميتروفيتش الذي طالب بأكثر من ركلة جزاء دون جدوى.
 
وألغى الحكام هدفا للفريقين خلال المباراة، الأول للدنمرك من ركلة ركنية خرجت من الملعب قبل أن يحولها أحد اللاعبين إلى الشباك، والثاني لصربيا بداعي التسلل.
 
واستحوذت الدنمارك على الكرة بشكل كبير في الشوط الأول أمام صربيا التي كانت بحاجة إلى الفوز للحصول على فرصة للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب في البطولة.
 
وأطلق إريكسن، الذي أصبح أكثر من يشارك في مباريات دولية مع الدنمارك برصيد 133 مباراة، تسديدة تصدى لها الحارس في الشوط الأول.
 
ودفع دراجان ستويكوفيتش مدرب صربيا بالثنائي دوسان تاديتش ولوكا يوفيتش منذ بداية الشوط الثاني وكاد فريقه أن يتقدم في النتيجة فور نهاية الاستراحة.
 
وحصلت الدنمارك على عشر محاولات خلال المباراة مقابل خمس محاولات لصربيا، التي أنهت المباراة بثلاثة مهاجمين في محاولة يائسة لتسجيل هدف كان سيبقيها في البطولة.
 
وأنهت صربيا مشوارها في البطولة برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة.
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