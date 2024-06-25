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لوكا مودريتش يحطم رقما قياسيا في يورو 2024

25
JUNE
2024
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بات قائد كرواتيا لوكا مودريتش أكبر لاعب يهز الشباك في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم عندما منح التقدم لمنتخب بلاده في مرمى إيطاليا حاملة اللقب، الإثنين في لايبزيغ، لحساب الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية في نسخة ألمانيا.
 
وسجل لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الهدف في الدقيقة 55 بعد دقيقة واحدة من إهداره ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي العملاق جانلويجي دوناروما.
 
وهز مودريتش الشباك بعمر 38 عاما و289 يوما ماحيا الرقم القياسي السابق لمهاجم النمسا إيفيتشا فاستيتش عام 2008 في سن 38 عاما و257 يوما.
 
هذا وسجل ماتيا زاكايني هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود إيطاليا للتعادل 1-1مع كرواتيا لتبلغ بلاده دور الـ16، وتضرب موعدا مع سويسرا.
 
وعقب نهاية المباراة، قال مودريتش: "لقد كان الأمر مرهقا للغاية، واصلنا القتال حتى النهاية. لكن كرة القدم كانت قاسية معنا الليلة".
 
وأضاف: "كانت قاسية. من الصعب أن تصف ما تشعر به عندما تخسر بهذه الطريقة".
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