بعد السقوط المروع.. كشف آخر تطورات حالة نجم هنغاريا

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كشف بيان لاتحاد كرة القدم في هنغاريا، الإثنين، الحالة الصحية للاعب بارناباس فارغا، الذي تعرض لإصابة قوية للغاية خلال مباراة هنغاريا واسكتلندا التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة يورو 2024.

وبسيناريو سينمائي انتصرت هنغاريا 1-0 على اسكتلندا، الذي بات ينافس للتأهل لدور الـ16 كأحسن ثوالث.

وتعرض فارغا لإصابة قوية للغاية ذكرتنا بمشهد كريستيان إركسين لاعب الدنمارك في النسخة الماضية من بطولة اليورو.

وذكر البيان: "تعرضت عدة عظام في وجه بارناباس فارغا للكسر عقب الاصطدام أثناء المباراة، كما أصيب بارتجاج في المخ".

وأضاف: "من المرجح أن يخضع المهاجم لعملية جراحية، سيقضي الليلة في المستشفى في مدينة شتوتغارت".

أصيب فارغا في الدقيقة 74 خلال مباراة اسكتلندا، نُقل على أثرها خارج الملعب بسرعة.

التف اللاعبون حول فارغا بسبب المشهد الصعب وذلك نفس ما حدث مع إركسين بغض النظر عن طبيعة الإصابة.

الإصابة جاءت خلال كرة مشتركة مع الحارس الاسكتلندي جان.

حالة بارناباس فارغا مستقرة الآن.

اللاعب يتواجد في أحد مستشفيات مدينة شتوتغارت.