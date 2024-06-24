living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد السقوط المروع.. كشف آخر تطورات حالة نجم هنغاريا

24
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف بيان لاتحاد كرة القدم في هنغاريا، الإثنين، الحالة الصحية للاعب بارناباس فارغا، الذي تعرض لإصابة قوية للغاية خلال مباراة هنغاريا واسكتلندا التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة يورو 2024.
 
وبسيناريو سينمائي انتصرت هنغاريا 1-0 على اسكتلندا، الذي بات ينافس للتأهل لدور الـ16 كأحسن ثوالث.
 
وتعرض فارغا لإصابة قوية للغاية ذكرتنا بمشهد كريستيان إركسين لاعب الدنمارك في النسخة الماضية من بطولة اليورو.
 
 
 
وذكر البيان: "تعرضت عدة عظام في وجه بارناباس فارغا للكسر عقب الاصطدام أثناء المباراة، كما أصيب بارتجاج في المخ".
 
وأضاف: "من المرجح أن يخضع المهاجم لعملية جراحية، سيقضي الليلة في المستشفى في مدينة شتوتغارت".
 
أصيب فارغا في الدقيقة 74 خلال مباراة اسكتلندا، نُقل على أثرها خارج الملعب بسرعة.
 
التف اللاعبون حول فارغا بسبب المشهد الصعب وذلك نفس ما حدث مع إركسين بغض النظر عن طبيعة الإصابة.
 
الإصابة جاءت خلال كرة مشتركة مع الحارس الاسكتلندي جان.
 
حالة بارناباس فارغا مستقرة الآن.
 
اللاعب يتواجد في أحد مستشفيات مدينة شتوتغارت.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   