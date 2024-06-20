ألبانيا تُعقّد موقف كرواتيا في "يورو 2024"

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أحرجت ألبانيا منافستها كرواتيا بالتعادل معها 2-2، الأربعاء، ووضعتها في موقف صعب ببطولة أوروبا (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.

ومنح كاظم لاتشي ألبانيا التقدم مبكرا في الشوط الأول، قبل أن تستقبل شباك منتخب بلاده هدفين في الشوط الثاني.

وبدا أن كرواتيا ستتعافى من الخسارة أمام إسبانيا في الجولة الأولى، حين سجل لاعب ألبانيا كلاوس جاسولا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76، لتصبح النتيجة 2-1.

لكن جاسولا نفسه سجل هدفا في الوقت بدل الضائع، ليعوض الخطأ الذي ارتكبه وينهي المباراة بالتعادل.

وحصل كل منتخب على نقطته الأولى في البطولة، بالمجموعة الصعبة التي تضم أيضا إسبانيا وإيطاليا.

وبعد نهاية المباراة، بدا الحزن واضحا على لوكا مودريتش قائد كرواتيا، التي أصبحت في حاجة ماسة للفوز على إيطاليا للتقدم إلى دور الـ16.