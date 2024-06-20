بعد إصابته.. "تلميح" من مبابي بشأن فرص مشاركته في يورو 2024

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لمح النجم الفرنسي كيليان مبابي، الأربعاء، إلى فرص مشاركته في مباريات منتخب بلاده المقبلة في بطولة أوروبا (يورو 2024).

وتعرض مبابي لإصابة في أنفه، خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب الديوك في يورو 2024 أمام النمسا، مساء الإثنين.

وتلعب فرنسا مباراتها المقبلة، الجمعة، أمام هولندا، ولم يؤكد وصيف المونديال رسميا ما إذا كان مبابي سيصبح متاحا للمباراة أم لا.

لكن اللاعب المنتقل حديثا إلى ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، نشر عبر حسابه الرسمي على شبكة "إنستغرام"، الأربعاء، صورتين له بقميص منتخب بلاده، وأرفقهما بعبارة: "بدون مجازفة، لن تتحقق الانتصارات".

وقال معلقون إن هذه العبارة تلمح إلى أن اللاعب البالغ من العمر مبابي 25 عاما سيواصل مشواره مع زملائه في المنافسة، التي تحتضنها ألمانيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال زميله وليام صليبا خلال مؤتمر صحفي في بادربورن: "رأيت مبابي هذا الصباح، لقد كان أفضل قليلا".

وأضاف: "أعتقد أنه كان في الخارج لإجراء مزيد من الفحوص. لا أعرف المزيد. لكن عندما رأيته هذا الصباح كان أفضل قليلا".