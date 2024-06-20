"يورو 2024".. ألمانيا أول المتأهلين إلى دور الـ16

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أصبح المنتخب الألماني صاحب الأرض أول المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة أوروبا (يورو 2024)، بعدما أكد انطلاقته القوية بالفوز على المجر 2-0، الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل جمال موسيالا (22) والقائد إيلكاي غوندوغان (67) هدفي ألمانيا، التي حققت فوزها الثاني لتجمع 6 نقاط.

وكان البلد المضيف حقق فوزا كاسحا على اسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية.

وانفردت ألمانيا بالصدارة بفارق 3 نقاط أمام سويسرا التي تلاقي اسكتلندا لاحقا، بينما منيت المجر بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام سويسرا 1-3.