living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بتعادلها مع سويسرا..اسكتلندا تحافظ على آمالها في "يورو 2024"

20
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أبقت اسكتلندا على آمالها في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بتعادلها 1-1 مع سويسرا في ثاني جولات المجموعة الأولى اليوم الأربعاء.
 
وسعيا للعودة للمسار الصحيح بعد الخسارة 5-1 أمام ألمانيا في المباراة الافتتاحية، بدأت اسكتلندا المباراة بقوة وافتتحت التسجيل في الدقيقة 13 عندما أطلق سكوت مكتوميناي تسديدة قوية حولها فابيان شير إلى داخل مرماه.
 
لكن تقدم اسكتلندا لم يدم طويلا، إذ أدركت سويسرا التعادل بطريقة رائعة عندما أطلق شيردان شاكيري العائد للتشكيلة الأساسية تسديدة قوية إلى داخل الشباك.
 
وهزّ دان ندوي والبديل بريل إمبولو الشباك لصالح سويسرا لكن الحكم ألغى الهدفين بداعي التسلل، فيما تواصلت محاولات اسكتلندا للفوز بضربة رأس لعبها غرانت هينلي لكنها اصطدمت بإطار المرمى.
 
وبهذا تحتل سويسرا المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط خلف ألمانيا المتصدرة بست نقاط بينما تحتل اسكتلندا المركز الثالث بنقطة واحدة ويجب عليها الفوز على هنغاريا في الجولة الختامية الأسبوع المقبل لتتقدم في البطولة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   