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ساوثغيت: نجاحنا بلقاء الدنمارك لا يتوقف على بيلينغهام لوحده

20
JUNE
2024
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اعترف المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت بأن منتخب "الأسود الثلاثة" يمكنه اللعب بشكل أفضل مما كان عليه في مباراته الافتتاحية ببطولة أمم أوروبا 2024.
 
وقال ساوثغيت خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت: "نعلم أن لدينا لاعبين جيدين، ونعلم أنه يمكننا اللعب بشكل أفضل مما فعلنا في مباراتنا مع صربيا".
 
وأضاف: "أعتقد أن اللاعبين بدأوا المباراة بشكل رائع، ودافعوا بشكل جيد طوال اللقاء".
 
وردا على سؤال عما إذا كانوا دفاعيين أكثر من اللازم أمام صربيا، قال مدرب إنجلترا: "لقد هاجمتنا صربيا، كانوا متأخرين بهدف وكان عليهم أن يتبعوا أسلوبا مختلفا، وليس من السهل الضغط عليهم".
 
وتواجه إنجلترا اليوم منتخب الدنمارك الذي تعادل مع سلوفينيا 1-1.
 
وحول هذه المواجهة، قال ساوثغيت: "نعلم أنه يتعين علينا أن نكون أفضل أمام منتخب دنماركي جيد".
 
وتابع ساوثغيت قائلا: "كاسبر هيولماند مدرب ممتاز ويمكنه تعديل الأمور في كل مباراة"، حسبما نقلت "سكاي نيوز" البريطانية.
 
وأضاف "أحب الطريقة التي يلعب بها منتخب الدنمارك. يتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا للفوز بالمباراة".
 
وشدد على أنه سعيد بوجود نجم ريال مدريد جود بيلينغهام، لكنه أشار إلى أن " نجاح الفريق لن يقع على عاتق جود، فهو جهد جماعي".
 
ووصف ساوثغيت بيلينغهام بأنه يتمتع بـ"عقلية مذهلة"، مضيفا أنه "قدم أداء رائعا في مباراة صربيا".
 
كذلك أكد ساوثغيت أن المدافع لوك شو لن يلعب في مواجهة الدنمارك، حيث أنه لا يزال لا يتدرب مع زملائه في المنتخب.
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