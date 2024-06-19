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دورة الميني فوتبول للتيار الوطني الحر: لقب كسروان لدلبتا وبعلبك للجديدة-الفاكهة(بالصور)

19
JUNE
2024
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تتابعت مباريات دورة الميني فوتبول التي تنظمها لجنة النشاطات في "التيار الوطني الحر" بالتعاون مع لجنة شباب الأقضية في قطاع الشباب بمشاركة نحو 100 فريق من 15 قضاء في مختلف المناطق اللبنانية للاسبوع الثاني، بإشراف رئيس لجنة النشاطات الرياضية شفيق طايع ومسؤول البطولة جان بيار بشارة. وفي هذا الإطار، أنهت لجنة الشباب والرياضة في هيئة قضاء كسروان الفتوح بطولة كسروان الفتوح المؤهلة لبطولة "التيار الوطني الحر" والتي شاركت فيها فرق عشر هيئات محلية هي: القليعات، غزير، دلبتا، يحشوش، عرمون، طبرجا كفرياسين، بزحل الزعيترة، بقعاتة عشقوت، زيتون وكفردبيان وذلك على ملاعب "شوترز كلوب" في ذوق مصبح.وبعد التصفيات الأولية حيث قسمت الفرق إلى مجموعتين، أقيم الدور نصف النهائي، ففاز فريق هيئة دلبتا على فريق هيئة يحشوش 5-2، وفريق هيئة بزحل الزعيترة على فريق هيئة عرمون 4-2. وفي النهائي فاز فريق دلبتا على فريق بزحل الزعيترة 2-0، وحل فريق يحشوش تالثًا بفوزه على عرمون 3-1. حضر النهائي النائب ندى البستاني وامين سر حزب "التيار الوطني الحر" جهاد سلامة ومنسق كسروان داني ضو وعدد من منسقي الهيئات المحلية، وأشرف على المسابقة اللجنة المنظمة ومسؤول لجنة الشباب والرياضة في هيئة قضاء كسروان الفتوح زيد بطيش، وتم توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الفائزة.
وفي بطولة هيئة قضاء بعلبك - الهرمل تبارت فرق الهيئات المشاركة على أرض ملعب كشافة التربية الوطنية في رأس بعلبك، واحرز فريق بلدة الجديدة - الفاكهة اللقب بفوزه في النهائي على فريق القاع 9-6، بحضور منسق القضاء الدكتور جان بولس ومسؤول الشباب المهندس رالف رزق كما حضر بعض أعضاء هيئة القضاء ومنسقي القرى المحلية ومسؤولي الشباب وبعض التياريين لتشجيع فرقهم بجوّ من الروح الرياضية .وفي الختام تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة. وتتابع دورات مختلف الاقضية تواليًا حيث تقام هذا الاسبوع بطولة قضاء بعبدا، على ان تنتهي دورة قضاء عكار الأحد المقبل.

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