"هجوم منسق واسع النطاق"... الارهاب يهدد استمرار بطولة أوروبا والسلطات الالمانية "تحذر"!!

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حذرت السلطات الألمانية من وقوع هجوم إرهابي محتمل خلال بطولة يورو 2024، وفقا لما نشرت صحيفة "فايننشال تايمز".

ونقلت الصحيفة بيانا عن رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، توماس هالدينوانج، قال فيه: "السيناريو المحتمل هو هجوم منسق واسع النطاق، مماثل لذلك الذي شهدناه مؤخرا في موسكو".

وأشارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر، إلى أن ألمانيا خلال يورو 2024 تقع تحت نيران تنظيم الدولة الإسلامية "داعش بولاية خراسان"، والجناح الأفغاني لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ونشر الأخير مؤخرا رسما توضيحيا مع تعليق "سجل الهدف الأخير"، تظهر مسلحا يحمل مسدسا في ملعب لكرة القدم، والذي يشير بوضوح إلى نواياهم.

يذكر أن السلطات الفرنسية، التي ستقام على أراضيها الألعاب الأولمبية الصيفية، أعلنت في وقت سابق عن هجمات إرهابية محتملة، ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح في باريس يوم 26 يوليو القادم.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يقام نهائي يورو 2024 في 14 يوليو المقبل على الملعب الأولمبي ببرلين.

وتصر الأوساط السياسية ووسائل الإعلام الغربية على اعتماد رواية تفيد بأن تنظيم "داعش بولاية خراسان"" هو المسؤول عن هجوم "كوكوس" في موسكو من باب محاولة إبعاد الشبهة عن كييف رغم اعترافات المتورطين في الهجوم وتأكيد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المسلحين كانت لديهم صلات بالجانب الأوكراني.