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مان سيتي يبدأ دفاعه عن لقب البريميرليغ في ملعب تشلسي

19
JUNE
2024
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قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن مانشستر سيتي سيستهل حملة الدفاع عن لقبه الخامس على التوالي برحلة إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشلسي في 18 أغسطس المقبل.
 
وسيواجه إنزو ماريسكا، مدرب تشلسي الجديد، فريقا مألوفا نظرا لأنه سبق له مساعدة بيب غوارديولا خلال موسم فوز الفريق بالثلاثية كما قام أيضا بتدريب فريق الشباب في مانشستر سيتي.
 
ويستضيف مانشستر يونايتد، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، فولهام في أول مباراة بالموسم يوم 16 أغسطس بينما يستضيف أرسنال وصيف بطل الدوري الموسم الماضي ولفرهامبتون واندرارز في أول مباراة له يوم 17 أغسطس.
 
 
ومن بين المباريات الافتتاحية الأخرى، يستضيف ليستر سيتي، الفائز بدوري الدرجة الثانية، توتنهام هوتسبير ويستضيف نيوكاسل يونايتد فريق ساوثامبتون الفائز في نهائي ملحق الصعود.
 
ويستضيف إيبسويتش تاون، العائد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عاما من الصعود مرتين متتاليتين، ليفربول في مباراة مبكرة يوم 17 أغسطس.
 
وسيبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز منتصف أغسطس بعد إلغاء استراحة منتصف الموسم من جدول البطولة من أجل السماح بفترة راحة أطول في نهاية الموسم.
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