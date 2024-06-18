مدرب البرتغال يدافع عن نفسه بسبب "اتهامات بشأن رونالدو"

A + A -

رد الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، على اتهام بشأن كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، مشيرا إلى أن الأرقام تثبت كل شيء.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ريكورد"، وأكد خلالها أن جميع الأسماء المتواجدة في قائمة فريقه يستحقون التواجد.

واتهم مارتينيز بمجاملة رونالدو بعد استدعائه إلى قائمة المنتخب، رغم أنه لم يقدم أداء مميزا في آخر ظهور ببطولة كبرى مع "برازيل أوروبا" بكأس العالم 2022.

وقال مارتينيز: "رونالدو هنا بسبب ما قدمه من مستويات، لا أحد يتواجد هنا بسبب اسمه فقط".

وأضاف: "رونالدو لعب مباريات رائعة مع النصر وسجل 9 أهداف لنا في التصفيات، ويقدم ما لا يقدمه غيره، والأرقام خير دليل".

وسئل المدرب الإسباني عن مدى أهمية وجود رونالدو بالنسبة للاعبي المنتخب الشباب، الذين يخوضون البطولة لأول مرة.

ورد قائلا: "إنه مهم جدا، تجربتي في البطولات الأوروبية أو العالمية تشير إلى ضرورة وجود هذا المزيج بين الخبرة والمواهب الجديدة، أعتقد أننا نمثل هذا المزيج بشكل جيد".

وتابع: "كريستيانو وبيبي يمتلكان خبرة لا توجد في أي غرفة ملابس أخرى، هما أكبر لاعبين في البطولة".

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره التشيكي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة من كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

يذكر أن رونالدو على وشك لعب البطولة السادسة له في كأس الأمم الأوروبية عندما يلعب المنتخب البرتغالي أمام نظيره التشيك.