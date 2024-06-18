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الحائلي: من المدهش أن يرفض ميسي عرضا ضخما كهذا!

18
JUNE
2024
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كشف رئيس نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنمار الحائلي، عن العرض الذي قدمه فريق الهلال السعودي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام إلى صفوف "الزعيم" في الصيف الماضي.
 
ورحل ميسي عن نادي باريس سان جيرمان صيف 2023 في صفقة انتقال حر، وكان قريبا من العودة لبرشلونة بجانب تلقيه عرضا من فريق الهلال، لكن "البرغوث" فضل الرحيل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.
 
وأكد الحائلي في تصريحات لقناة "إن بي سي" الأمريكية، تقديم عرض ضخم لميسي بقيمة 1.4 مليار يورو للانضمام إلى صفوف الهلال السعودي.
 
وقال الحائلي: "الهلال تواصل بالفعل مع ميسي في نهاية عقده مع باريس. وقدم له عرضا بقيمة 1.4 مليار يورو، لكن اللاعب رفض بسبب رغبة عائلته في الانتقال إلى الدوري الأمريكي".
 
وأعرب الحائلي عن دهشته من قرار ميسي، مضيفا: "من المدهش أن يرفض اللاعب عرضا ضخما كهذا من أجل عائلته، لكنه لم يتردد في الرفض. نحن نحترم ذلك، لأن العائلة أهم من المال".
 
وتابع رئيس الاتحاد: "هذا يظهر مدى تأثير عائلة ميسي على قراراته المهنية، وولائه الكبير لهم".
 
يذكر أن ليونيل ميسي (36 عاما) يستعد لمواجهة كندا في افتتاح كوبا أمريكا 2024 وعينه على تكرار إنجاز النسخة الماضية وتحقيق البطولة.
روسيا اليوم
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