سلوفاكيا تفجر مفاجأة بفوزها على بلجيكا.. والفار يصدم لوكاكو

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تسببت تقنية الفيديو في إلغاء هدفين للهداف البلجيكي روميلو لوكاكو، وفجرت سلوفاكيا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز 1- صفر على بلجيكا اليوم الاثنين في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وافتتح منتخب سلوفاكيا التسجيل بعد ست دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق إيفان شرانز الذي استغل خطأ دفاعيا فادحا ليسجل أسرع هدف لسلوفاكيا في سجل مشاركاتها بالبطولات الكبيرة.

واستطاع لوكاكو هز الشباك مرتين ، لكن تقنية الفيديو أسفرتفي إلغاء الهدف في المرتين، وذلك بداعي التسلل في الدقيقة 56 وبداعي وجود لمسة يد من جانب لويس أوبيندا خلال بناء الهجمة قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.

وتلقت بلجيكا بذلك أول هزيمة تحت قيادة دومينيكو تيديسكو الذيتولى تدريب المنتخب في فبراير 2023، إذ أنها الهزيمة الأولى لبلجيكا خلال 16 مباراة

وجاءت الهزيمة في مباراة اليوم لتعيد إلى الأذهان المشاركة الكارثية لبلجيكا في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وحصدت سلوفاكيا بذلك أول ثلاث نقاط لها في المجموعة الخامسة التي شهدت في وقت سابق اليوم فوز رومانيا 3- صفر على أوكرانيا في ميونيخ.وتخ

وض بلجيكا مباراتها الثانية في المجموعة أمام رومانيا يوم السبت المقبل في كولن بينما تلتقي سلوفاكيا مع أوكرانيا يوم الجمعة.

ودار الحديث قبل المباراة عن الملامح الجديدة لمنتخب بلجيكا في ظل انضمام العديد من الوجوه الجديدة إلى الفريق وضخ بعض الطاقة، وذلك بعد أن فقد جيل بلجيكا الذهبي بريقه بعد الخروج من الدور الأول في قطر، لكن يبدو أن المشكلات نفسها لا تزال قائمة.

وسيطر فريق تيديسكو على مجريات اللعب على مدار 90 دقيقة، لكنه افتقد اللمسة الحاسمة وعندما وجدها، حرمتهم تقنية الفيديو وكذلك دفاع سلوفاكيا من التعادل.

وافتقدت بلجيكا ثنائي قلب الدفاع المفضل لها المكون من يانفرتونجن وأرتور تيات، ومع لعب الجناح الأيسر جيريمي دوكو على الجانب الأيمن في الشوط الأول ويانيك كاراسكو كظهير أيسر متأخر، افتقد الفريق التوازن.

وأتاحت حالة الارتباك الفرصة أمام سلوفاكيا للتسجيل المبكر، إذ أعاد دوكو الكرة إلى منطقة الجزاء ولم يتعامل معها الدفاع بشكل مناسب، وتم التصدي لمحاولة يوراج كوكا ثم سقطت الكرة أمام شرانز الذي تغلب على حارس مرمى بلجيكا كوين كاستيلز وأسكن الكرة في الشباك بعد ست دقائق وخمس ثوان من صفارة البداية.

وجاء ذلك بعد أن أهدرت بلجيكا فرصة مبكرة بالفعل إذ تصدىحارس سلوفاكيا مارتن دوبرافكا لتسديدة لوكاكو من مسافة قريبة، وذلكبعد انطلاقة دوكو الرائعة من نصف ملعب بلجيكا.

وكانت هذه هي الأولى من ثلاث فرص خطيرة أتيحت في الشوطا لأول أمام لوكاكو الذي سجل 17 هدفا خلال 11 مباراة مع المنتخب تحتقيادة تيديسكو.

وأتيحت الفرص لسلوفاكيا أيضا، لكن الحارس كاستيلز تصدى بشكل رائع لتسديدة من لوكاس هاراسلين، وقد أظهر الفريق انضباطا دفاعيا كبيرا.

واقتربت بلجيكا مجددا من التسجيل لكن المدافع السلوفاكي ديفيد هانكو تصدى بصعوبة لكرة سددها البديل يوهان باكايوكو، قبل أنتتجاوز خط المرمى.

وتلقت بلجيكا صدمة أخرى إثر إلغاء هدف لها بداعي وجود لمسة يد من جانب أوبيندا قبل وصول الكرة إلى لوكاكو الذي سددها في الشباك.