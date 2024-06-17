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رونالدو يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026 عندما يبلغ من العمر 41 عاما

17
JUNE
2024
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أفادت شبكة "ريليفو" الإسبانية، بأن قائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يخطط للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 عندما يبلغ اللاعب من العمر 41 عاما.

وستقام نهائيات بطولة كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، لأول مرة في التاريخ، في ثلاث دول في وقت واحد، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكان رونالدو قد صرح من قبل بأن مسيرته الكروية الدولية قد تنتهي بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بألمانيا، ولكن يبدو أنه غير رأيه.

ويستعد النجم المخضرم رونالدو مع منتخب البرتغال لخوض غمار نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، بمواجهة نظيره التشيكي، يوم غد الثلاثاء، وذلك في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا منتخبي تركيا وجورجيا.

وكشفت إذاعة "لاكادينا كوبي" بدورها، عن أن رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، أبلغ مسؤولي ناديه بأنه يأمل في تمديد عقده إلى عام 2027، حتى يمكنه المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026.

وأشارت الإذاعة إلى أن الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، أبلغ ناديه ومنتخب بلاده بأهدافه وطموحاته على المدى الطويل، حتى لا يتصور أحد إن موعد اعتزاله قريب.

ويبدو أن رونالدو، الذي لعب 207 مباريات دولية مع منتخب بلاده وسجل خلالها 130 هدفا، ما زالت "شهيته" مفتوحة لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية والألقاب الجماعية، ولهذا كان حريصا على ألا يخفي طموحه في اللعب بمونديال 2026.

ويمني رونالدو النفس بتحطيم المزيد من الأرقام القياسية خلال "يورو 2024" وهي البطولة الـ11 الكبرى التي يخوض غمارها، بما فيها الرقم القياسي لعدد المشاركات في البطولة القارية (6)، في حين يسعى لزيادة رقمه القياسي لناحية أكثر عدد من الأهداف في النهائيات (14).

وبات مهاجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي سابقا والنصر السعودي راهنا على بعد خمسة أهداف فقط للوصول إلى 900 هدف مع الأندية والمنتخب في رقم قياسي غير مسبوق.

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