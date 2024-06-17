بعد 1100 يوم.. إريكسن يسجل في البطولة التي سقط بها

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فرض منتخب سلوفينيا التعادل على نظيره الدنماركي 1-1، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة من كأس أوروبا 2024، الأحد.

وافتتح النجم المخضرم كريستيان إريكسن التسجيل للدنمارك (17)، قبل أن يدرك إريك يانجا التعادل للسلوفينيين (77).

وجاء هدف إريكسن بعد 1100 يوم من أزمته القلبية التي كادت أن تودي بحياته، التي عانى منها أمام فنلندا في النسخة السابقة من البطولة.

ويلعب في وقت لاحق ضمن هذه المجموعة منتخب إنجلترا، أحد أبرز المرشحين للقب، أمام نظيره الصربي.

ويخوض المنتخب الدنماركي مباراته الثانية بمواجهة إنجلترا وصيفة "يورو 2020" الخميس، بينما تلعب سلوفينيا أمام صربيا في اليوم ذاته.