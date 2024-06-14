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خبر حزين للأرجنتين.. ميسي يحسم مشاركته في الأولمبياد

14
JUNE
2024
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أكّد نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ليونيل ميسي، في مقابلة مع قناة "إي إس بي إن" الأميركية، أنه لن يحاول الفوز بالميدالية الذهبية الثانية في دورة الألعاب الأولمبية بباريس هذا الصيف.
 
وقال ميسي: "لقد تحدّثت مع (مدرّب المنتخب الأرجنتيني الأولمبي خافيير) ماسكيرانو، واتفقنا على الفور على الوضع"، مضيفا "إنها لحظة صعبة، لأن هناك أيضا مسابقة كوبا أميركا، وهذا يعني أنني سأبتعد عن النادي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر متتالية عن فريقي إنتر ميامي".
 
وتعوّل الأرجنتين على ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ37 في 24 يونيو الحالي، للدفاع عن لقبها بطلة لكوبا أميركا المقررة في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو في الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوع على انطلاق دورة الالعاب الأولمبية (26 يوليو - 11 أغسطس).
 
وكان ميسي جزءا من المنتخب الأولمبي الأرجنتيني المتوج بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008.
 
وإذا كان ميسّي لن يشارك في الألعاب الأولمبية هذا العام، فهو لم يغلق الباب أمام المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة المقررة في عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي هذه الحالة سيصبح اللاعب الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم (6 مرّات).
 
وشدّد ميسي على أنه "من الرائع أن يكون لديك أرقام قياسية وأن تستمر في تحقيق أشياء مماثلة، لكنني لن أشارك في كأس العالم لمجرد القول إنني خضت النهائيات ست مرات".
 
وأردف قائلا "إذا شعرت أنني بحالة جيدة وكان كل شيء جاهزًا لأكون هناك، فهذا رائع، لكنني لن أذهب لمجرد المشاركة".
 
وتابع "لكن من الصعب جدًا تخيّل ما يمكن أن يحدث، لأنه لا يزال أمامنا عامين. لست بحاجة إلى الالتزام الآن بالقول ما إذا كنت سأتواجد هناك أم لا".
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