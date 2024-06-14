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إنفلوانزا "الديوك".. إصابة لاعبين فرنسيين بالبرد قبل اليورو

14
JUNE
2024
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كشفت وسائل إعلام فرنسية أن عدد من لاعبي وأعضاء منتخب فرنسا لكرة القدم قد أصيبوا، بوعكة صحية قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.
وحسب موقع "RMC Sport" الفرنسي، فإن بعض اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي لم يشعروا بحالة جيدة مساء الأربعاء في ألمانيا.
 
وأضاف أن بعض اللاعبين استيقظوا وهم يشعرون وكأنهم أصيبوا بنزلة برد، بينما كان البعض الآخر يعاني من تشنجات أو صداع.
 
وأكد الموقع أن الحالة الصحية لمنتخب "الديوك" لا تدعو للقلق، غير أن ذلك يستوجب أخد الحيطة والحذر.
 
وكان المنتخب الفرنسي قد وصل إلى ألمانيا الأربعاء قبل أيام قليلة من دخوله المنافسة في بطولة أمم أوروبا 2024.
 
وقبل مواجهة النمسا الاثنين المقبل في دوسلدورف، تحاول مجموعة المدرب ديدييه ديشان على تحسين استعداداتها والعمل على إنجاح ظهورها الأول في البطولة القارية.
 
وتقام بطولة " يورو 2024" في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، في 6 مجموعات.
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