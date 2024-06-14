دراجات: الحاج، المير والزين ابطال كأس الاتحاد طانيوس المير التذكاري

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نظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق كأس الاتحاد بإسم الرئيس الأسبق للاتحاد الراحل طانيوس المير .

إنطلق السباق عند الساعة الثامنة صباحا على الطريق البحرية لمنطقة مارينا ضبيه لفئات النخبة (15 دورة) والماسترز(12دورة) والاناث (8 دورات)، بمشاركة حوالي 50 لاعب ولاعبة من الأندية الإتحادية بالإضافة إلى لاعبي فريق الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

في فئة الماسترز، فاز فادي المير من "نادي الشبيبة الرياضي - سلعاتا" بالمركز الاول بزمن ساعة 49 دقيقة 06 ثانية ، وحلجان وهبي من "نادي عاليه للدراجات الهوائية " في المركز الثاني و محمد عوجي من "النادي اللبناني للدراجات الهوائية " في المركز الثالث .

في فئة النخبة، احرز لقب السباق اللاعب طوني الحاج من "نادي عاليه للدراجات الهوائية" بزمن ساعتين 15 دقيقة 18ثانية فيما حل ثانيا جهاد الاحمد من نادي "اوفياء الرياضي - بيروت" وثالثا عبد العزيز المانع من "هومنتمن بيروت" .

أما في فئة الاناث، فاحرزت لقب السباق اللاعبة تمارا الزين من "نادي الشبيبة الرياضي - سلعاتا" بالمركز الاول بزمن ساعة و24 دقيقة و50 ثانية ، وحلت ليندزي ناضر من "نادي الشبيبة الرياضي - سلعاتا" في المركز الثاني و كارول بوياجيان من نادي "هومنمن بيروت" في المركز الثالث.

وفي ما يلي النتائج الكاملة:

*فئة النخبة

1 -طوني الحاج : ساعتين و 15 دقيقة و11 ثانية

2 -جهاد الاحمد : + 36 ثانية

3 -عبد العزيز المانع :+ 36 ث

4 -علي الزغبي :+ 36 ث

5 -نافذ كمال الدين: + 36 ث

6 -مارك كلاس+ 37 ث

7 -نزار القاضي+ 38 ث

8 -طارق كروم+ 39 ث

9 -عثمان عدرا+ 43 ث

10- كمال الشعبان+ 43 ث

11 -عبد الله سلوم+ 43 ث

12 -مالك الحريري+ 45 ث

13 -جورج اسكندر+ 45 ث

*فئة الماسترز

1- فادي المير : ساعة و49 دقيقة و06 ثانية

2- جان وهبي+ 0 ث

3- علي عطوي + 1 ث

4- + 2 ث

5 -خورين اهارونيان+ 5 ث

*فئة الاناث

1 -تمارا الزين :ساعة و9 دقائق و25 ثانية

2 -ليندزي ناضر+ 0 ث

3 -كارول بويجيان + 5 د

4 -رامونا خليفة

5 -عبير عبود

6 -منال الطيار

وختاماً تم توزيع الكؤوس على الفائزين والفائزات وكانت كلمة شكر من نائب رئيس الاتحاد قيصر سلوم لكل من ساهم في انجاح هذا السباق بالأخص عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وفرق الطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني.